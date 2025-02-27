Μία 72χρονη συνελήφθη στην τοπική κοινότητα, Παναρίτη, στο Ναύπλιο, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία σε βάρος ενός 50χρονου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος προσέγγισε χθες το απόγευμα την 72χρονη, την στιγμή που η τελευταία βρισκόταν σε πάγκο πώλησης φρούτων που διατηρούσε, στην περιοχή Παναρίτη.

Στη συνέχεια, ο 50χρονος απείλησε με μαχαίρι την 72χρονη και της αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ. Κατόπιν, η 72χρονη απώθησε τον 50χρονο και στη συνέχεια, με τη χρήση αιχμηρού αντικείμενου που κρατούσε, τον τραυμάτισε. Αμέσως μετά ο 50χρονος τράπηκε σε φυγή, ενώ η 72χρονη κάλεσε την Αστυνομία και κατήγγειλε τη ληστεία.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας για την υπόθεση, εντοπίστηκε νεκρός ο 50χρονος σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το συμβάν, μέσα σε έναν πορτοκαλεώνα.

Κατά τη διάρκεια ερευνών της αστυνομίας βρέθηκαν δύο μαχαίρια με μήκος λάμας 11 και 20 εκατοστά, αντίστοιχα.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

