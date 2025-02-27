Μία 72χρονη συνελήφθη στην τοπική κοινότητα, Παναρίτη, στο Ναύπλιο, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία σε βάρος ενός 50χρονου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος προσέγγισε χθες το απόγευμα την 72χρονη, την στιγμή που η τελευταία βρισκόταν σε πάγκο πώλησης φρούτων που διατηρούσε, στην περιοχή Παναρίτη.
Στη συνέχεια, ο 50χρονος απείλησε με μαχαίρι την 72χρονη και της αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ. Κατόπιν, η 72χρονη απώθησε τον 50χρονο και στη συνέχεια, με τη χρήση αιχμηρού αντικείμενου που κρατούσε, τον τραυμάτισε. Αμέσως μετά ο 50χρονος τράπηκε σε φυγή, ενώ η 72χρονη κάλεσε την Αστυνομία και κατήγγειλε τη ληστεία.
Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας για την υπόθεση, εντοπίστηκε νεκρός ο 50χρονος σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το συμβάν, μέσα σε έναν πορτοκαλεώνα.
Κατά τη διάρκεια ερευνών της αστυνομίας βρέθηκαν δύο μαχαίρια με μήκος λάμας 11 και 20 εκατοστά, αντίστοιχα.
Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.