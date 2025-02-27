Στις ΗΠΑ ο Στάρμερ για τη συνάντηση με τον Τραμπ - Τι θα συζητηθεί

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έφτασε στην Ουάσιγκτον για τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια επίσκεψη που ενδέχεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική πορεία των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σε μια σύντομη ομιλία του στην κατοικία του Βρετανού πρέσβη, ο Στάρμερ τόνισε τη στενή σχέση των δύο χωρών. «Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας, θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στη Βρετανία», δήλωσε. «Θέλουμε μια νέα συνεργασία, γιατί η ιστορία μας δείχνει ότι όταν δουλεύουμε μαζί, συμβαίνουν σπουδαία πράγματα».

Νωρίτερα, ερωτηθείς από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την αμερικανική πρωτεύουσα για το εάν μπορεί να εμπιστευτεί τον πρόεδρο Τραμπ υπό το φως των όσων συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρωθυπουργός απάντησε «ναι» όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

«Έχω καλή σχέση μαζί του», υποστήριξε. «Όπως γνωρίζετε, τον έχω γνωρίσει, του έχω μιλήσει στο τηλέφωνο και αυτή η σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας είναι μια ιδιαίτερη σχέση με μακρά ιστορία».

Παράλληλα, αναφερόμενος στις εγγυήσεις ασφαλείας τις οποίες έχει υποστηρίξει ότι πρέπει να παρέχουν οι ΗΠΑ, τόνισε ότι «πρέπει να είναι επαρκής για να αποτρέψει τον Πούτιν από το να έρθει ξανά».

«Όλοι θέλουμε ένα ειρηνικό αποτέλεσμα», είπε ο Στάρμερ. «Πρέπει να είναι μια διαρκής ειρήνη και αυτό απαιτεί να θέσουμε σε εφαρμογή μια αποτελεσματική εγγύηση ασφάλειας. Ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί αυτό, τι ακριβώς θα είναι, είναι προφανώς αντικείμενο έντονης συζήτησης».

«Επειδή η ανησυχία μου είναι ότι αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, θα του δώσει (του Πούτιν) απλώς την ευκαιρία να περιμένει και να έρθει ξανά, επειδή η φιλοδοξία του σε σχέση με την Ουκρανία είναι αρκετά προφανής, νομίζω, για να τη δουν όλοι».

Τι θα συζητηθεί στη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα επικεντρωθεί στην παροχή ευημερίας και ασφάλειας για τον βρετανικό λαό, όταν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ σήμερα (Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου) στην Ουάσιγκτον, αναφέρεται σε ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.



Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ μοιράζονται μια μοναδική και ιστορική σχέση, βασισμένη σε κοινές αξίες και μια αμοιβαία δέσμευση για οικονομική και αμυντική συνεργασία».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα κάνει σαφές, επισημαίνει η Ντάουνινγκ Στριτ, ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία και θα αναγνωρίσει την ανάγκη η Ευρώπη να παίξει τον ρόλο της στην παγκόσμια άμυνα και να ενισχύσει τη συλλογική ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος και είναι πιο σημαντικό από ποτέ να είμαστε ενωμένοι με τους συμμάχους μας», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ ενόψει της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

Εκτός από τον πόλεμο στην Ουκρανία, θέμα συζήτησης θα αποτελέσουν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών καθώς επίσης και οι ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προσφέρουν περαιτέρω συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και μια βαθύτερη διαστημική συνεργασία.

Τον Στάρμερ συνοδεύει ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης Στάρμερ στο Λευκό Οίκο

Άφιξη στο οβάλ γραφείο: 19:15 (ώρα Ελλάδος)

Κλειστή συνάντηση μεταξύ Τραμπ - Στάρμερ και συμβούλων: 19:35 (ώρα Ελλάδος)

Κοινή συνέντευξη τύπου: 21:00 (ώρα Ελλάδος)

