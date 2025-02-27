«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ζωντανά από την Άρτα σήμερα στις 14:45 στον ΣΚΑΪ

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου, την Άρτα, στήνεται το υπαίθριο στούντιο της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σήμερα, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, μαζί με την ομάδα της εκπομπής, αναδεικνύουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα.

Μία ιστορία άφατου πόνου αλλά και αγώνα δύο γονέων που έχασαν το νεαρό αγόρι τους στα Τζουμέρκα πριν από τρία χρόνια, ξετυλίγεται στη σημερινή εκπομπή. Ο Ερμής ήταν 21 ετών, όταν κάνοντας ορειβατικό σκι, έπεσε στον γκρεμό. Ήταν ζωντανός για πολλές ώρες αλλά στην επιχείρηση διάσωσης, όπως καταγγέλλουν οι γονείς του, όλα έγιναν λάθος. Σήμερα, ακόμα δίνουν αγώνα για να αλλάξει κάτι...

Στην Κορωνησία, τον πανέμορφο οικισμό πάνω στο ομώνυμο νησί του Αμβρακικού, συναντούμε τους λιγοστούς κατοίκους και ψαράδες που πια δυσκολεύονται να βρουν αλιεύματα αλλά παραμένουν.

Στα ορεινά χωριά της Άρτας που βιώνουν εγκατάλειψη, όπως μας λένε οι εναπομείναντες κάτοικοι, το οδικό δίκτυο δεν επιτρέπει αισιοδοξία. Επαγγελματίες της περιοχής ζουν καθημερινά το πρόβλημα που απαιτεί χρόνο και χρήμα, όσο δεν επιλύεται.

Ελλείψεις γιατρών και υποστελέχωση και σε άλλους τομείς, ταλαιπωρούν και το Νοσοκομείο της Άρτας. Ασθενείς καταφεύγουν σε μακρινές πόλεις και κάτοικοι προειδοποιούν ότι ο δρόμος οδηγεί με βεβαιότητα στην μετατροπή του Νοσοκομείου σε Κέντρο Υγείας.

Δείτε το trailer:

