Με ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο εντοπίστηκε να οδηγεί στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε και το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα.

Ο ηθοποιός και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου μέσω Instagram story αναφέρθηκε στο περιστατικό και εξήγησε τι συνέβη. Όπως αναφέρει: «Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά –δυστυχώς– πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου». «Aπό αύριο μόνο φραπέ!», τόνισε.

Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτησή του ο κ. Καραναστάσης:

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά –δυστυχώς– πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου.

Σε έναν άντρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l).

Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο.

Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δυο μέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί.

Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.