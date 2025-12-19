Κρούσμα μικροβιακής βακτηριακής μηνιγγίτιδας εμφανίστηκε σε λύκειο των Χανίων, με μία μαθήτρια της τρίτης τάξης να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο Χανίων.

Η διάγνωση πραγματοποιήθηκε μετά από την επιστροφή του 17χρονου κοριτσιού από την πενταήμερη σχολική εκδρομή στην Πράγα και στη Βιέννη την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Για το σοβαρότατο περιστατικό ενημερώθηκαν οι γονείς των μαθητών μέσω email από το σχολείο τους, κατά το οποίο περιγραφόταν η κατάσταση ως έχει, ενώ επιπροσθέτως το σχολείο ενημέρωνε τους γονείς ότι έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ για το κρούσμα μηνιγγίτιδας.

Ο ΕΟΔΥ δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, όπως πλύσιμο χεριών και καθαριότητα, χωρίς να ενδείκνυται η απολύμανση των χώρων του σχολείου το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο της Κρήτης, κρούσματα μηνιγγίτιδας έχουν διαγνωστεί σε όλη την επικράτεια μετά από σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό.

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα τύπου Β (Μηνιγγιτιδόκοκκος Β) είναι μια σοβαρή, δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη των μηνίγγων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, που ξεκινά συχνά σαν ίωση (πυρετός, κεφαλαλγία) αλλά εξελίσσεται ραγδαία σε 24 ώρες και μπορεί να προκαλέσει αναπηρίες ή θάνατο.

Χαρακτηρίζεται από αιφνίδιο πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, φωτοφοβία, σύγχυση και σε σοβαρές περιπτώσεις αιμορραγικό εξάνθημα που δεν υποχωρεί στην πίεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.