Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο Διαμαντής Καραναστάσης- Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Ο Διαμαντής Καραναστάσης εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας, με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο Διαμαντής Καραναστάσης

Με ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο εντοπίστηκε να οδηγεί χθες, στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης.

Ο ηθοποιός και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποβλήθηκε σε έλεγχο από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας.

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Διαμαντής Καραναστάσης Δίπλωμα οδήγησης αλκοόλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark