Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο Διαμαντής Καραναστάσης

Με ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο εντοπίστηκε να οδηγεί χθες, στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης.

Ο ηθοποιός και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποβλήθηκε σε έλεγχο από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας.

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

