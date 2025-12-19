Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης από τους αγρότες

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών.

Σε οκτάωρο αποκλεισμό, έως τις 20.00, προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Από τις 16.00 και για τρεις ώρες θα διατηρούν κλειστές και τις παρακαμπτήριες οδούς που χρησιμοποιούνται από τα επιβατικά οχήματα. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, ενώ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού θα απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου.

Σε δεκάωρο αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου προχωρούν από τις 12.00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο. Παράλληλα, σε γενική συνέλευση που αναμένεται να πραγματοποιήσουν εντός της ημέρας, θα καθορίσουν και τις ώρες κατά τις οποίες θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα Ι.Χ. οχήματα.

Στο μεταξύ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού παρακολουθείται η κατάσταση και, εφόσον αυτή επιδεινωθεί και σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά, θα ανοίγει προσωρινά ο δρόμος ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.

Δυτική Μακεδονία

Σε δίωρο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν σήμερα οι παραγωγοί από τις 14.00 για όλα τα φορτηγά, ενώ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα κλείσουν και τους παρακαμπτήριους δρόμους, όπως αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση και στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών. Παράλληλα, αποφάσισαν τα πλευρικά διόδια να παραμείνουν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια, ώστε οι οδηγοί να διέρχονται ελεύθερα χωρίς καταβολή διοδίων.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, ενώ η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών κατά τις ώρες του αποκλεισμού διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης - Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς από αγρότες αλλά και εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ανατολικής Εορδαίας και τη Νότια Λεκάνη Βεγορίτιδας, καθώς και από τον Αγροτικό Σύλλογο Δήμου Αμυνταίου, προχωρούν σε τρίωρο αποκλεισμό στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα Χ. Στη σημερινή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και ιδιοκτήτες ταξί με τα οχήματά τους.

