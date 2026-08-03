Ντέσερς: Η επιστροφή που αλλάζει τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948. Τα ευχάριστα νέα για το τριφύλλι είναι η επιστροφή του Σιριλ Ντέσερς που κατάφερε να είναι έτοιμος και να επιστρέψει νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο Νιγηριανός φορ στάθηκε άτυχος πέρσι και δεν κατάφερε να αγωνιστεί αρκετά λόγω των τραυματισμών που είχε. Μόλις 193 λεπτά είχε στο πρωτάθλημα και συνολικά 8 συμμετοχές. Παρόλα αυτά κατάφερε να πετύχει 3 γκολ και να δείξει πως είναι ένας παίκτης που έχει το “εύκολο γκολ”.

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Πηγή: skai.gr

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