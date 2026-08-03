«Η Ελλάδα θρηνεί ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, πολίτες που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και έναν φυσικό πλούτο να χάνεται ξανά», αναφέρει ο Γιώργος Παπανδρέου σε δήλωσή του για τις καταστροφικές πυρκαγιές και την απώλεια των πυροσβεστών. Επισημαίνει ότι «η απώλεια των πυροσβεστών είναι μια τραγική υπενθύμιση ότι η πρώτη γραμμή της μάχης πληρώνει βαρύ τίμημα» και εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει ότι «η συγκίνηση δεν αρκεί» και πως «όταν οι ίδιες τραγωδίες επαναλαμβάνονται, η ευθύνη είναι πρωτίστως πολιτική».

Αναφέρει ειδικότερα ότι «η κλιματική κρίση είναι πραγματικότητα, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι», για να υπογραμμίσει ότι «απαιτεί κράτος που προλαμβάνει, σχεδιάζει και συντονίζει αποτελεσματικά, όχι αποσπασματικές αντιδράσεις».

«Οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Ελλάδα, Νότια Ευρώπη και Μεσόγειο δείχνουν ότι η κρίση εντείνεται. Χρειάζονται ολιστικές πολιτικές και ευρωπαϊκή συνεργασία για πρόληψη και ανθεκτικότητα», προσθέτει.

Ο κ. Παπανδρέου σχολιάζει ότι «εδώ και χρόνια είχαμε προειδοποιήσει και θεσμοθετήσει πολιτικές πρόληψης», όμως «η έλλειψη συνέχειας και σχεδίου σήμερα κοστίζει στη χώρα» και «η υποβάθμιση της πρόληψης, οι ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό και η απουσία στρατηγικής είναι πολιτικές επιλογές με συνέπειες». Συμπληρώνει πως «στις αιτίες προστίθεται και η καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν μπορεί να μένει πίσω όταν απαιτούνται επενδύσεις για ασφάλεια και πρόληψη κινδύνων».

Ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει ότι οι πυροσβέστες και η Δασική Υπηρεσία πρέπει να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά ενός σύγχρονου συστήματος πρόληψης, με μόνιμη ενίσχυση και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

«Οφείλουμε μια Πολιτεία που δεν θα διαχειρίζεται απλώς τις καταστροφές, αλλά θα τις αποτρέπει. Η χώρα χρειάζεται νέα εθνική στρατηγική πολιτικής προστασίας, με έμφαση στην πρόληψη, την επιστήμη, την αποκέντρωση και τη λογοδοσία», σημειώνει ο κ. Παπανδρέου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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