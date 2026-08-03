Σύμη: Διάσωση επτά ατόμων που επέβαιναν σε ιστιοφόρο

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου από ιστιοπλοϊκό σκάφος, μετά το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα οκτώ επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα.

Στο σκάφος επέβαιναν οκτώ Γερμανοί οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα.

Δύο επιβαίνοντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ, λίγο αργότερα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί επτά άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Πολεμικής Αεροπορίας εξακολουθούν να «χτενίζουν» την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται.

Η εξέλιξη της επιχείρισης

Οι δύο πρώτοι διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα που κατάφεραν να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά στην περιοχή του Πανορμίτη, έδωσαν το πρώτο στίγμα για το που συνέβη το περιστατικό και κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Λίγες ώρες αργότερα, μία ακόμη γυναίκα βγήκε κολυμπώντας στην ακτή, όπου εντοπίστηκε και περισυνελέγη με ασφάλεια από αλιευτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Στη συνέχεια, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ακόμη τέσσερις επιβαίνοντες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Από τις πρώτες πρωινές ώρες οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό του όγδοου επιβαίνοντα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες εξελίσσονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί από το Λιμενικό Σώμα νεότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι επιβαίνοντες βρέθηκαν στη θάλασσα και τα ακριβή αίτια του συμβάντος.





Πηγή: skai.gr

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