Αυξάνεται η πίεση προς τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς ολοένα και περισσότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή τους προς το πρόσωπό του, μετά το αμφιλεγόμενο σχέδιό του για την εμπορική αξιοποίηση των εσόδων από το Παγκόσμιο Κύπελλο μέσω ιδιωτικών επενδύσεων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι ο Ινφαντίνο δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στο μέλλον, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία της FIFA προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην ποδοσφαιρική κοινότητα διεθνώς.

«Δεν πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει το ποδόσφαιρο μπροστά στην παγκόσμια σκηνή», ανέφερε ο Μπέρναμ, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «προσβλητικό για πολλούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο». Όπως τόνισε, δεν μπορεί η υπόθεση να ξεχαστεί απλώς επειδή η πρόταση αποσύρθηκε, καθώς «δεν ήταν αποδεκτή».

Νωρίτερα, η Ουαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έγινε η πρώτη εθνική ομοσπονδία που απέσυρε επίσημα τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του Ινφαντίνο για νέα θητεία στην προεδρία της FIFA. Η απόφαση αυτή αποτελεί σοβαρό πολιτικό πλήγμα για τον επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας, καθώς μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν φαβορί για επανεκλογή χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο.

Η Ουαλία επικαλέστηκε ανησυχίες σχετικά με τη διακυβέρνηση της FIFA, τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και τον τρόπο με τον οποίο η ηγεσία της ομοσπονδίας διαχειρίστηκε την κρίση γύρω από το σχέδιο πώλησης μεριδίων σε εμπορική θυγατρική εταιρεία.

Η επίμαχη πρόταση προέβλεπε τη δημιουργία μιας νέας εμπορικής οντότητας που θα διαχειριζόταν κορυφαίες διοργανώσεις της FIFA και θα επέτρεπε τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στα μελλοντικά έσοδα. Οι επικριτές της υποστήριξαν ότι μια τέτοια κίνηση θα μετέτρεπε περαιτέρω το Παγκόσμιο Κύπελλο σε χρηματοοικονομικό προϊόν και θα περιόριζε τον ρόλο των παραδοσιακών ποδοσφαιρικών θεσμών.

Η αντίδραση ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Ευρώπη. Η UEFA ανακοίνωσε ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στη διοίκηση της FIFA, ενώ οι 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της φέρονται να είχαν συμφωνήσει ακόμη και σε μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA εάν το σχέδιο προχωρούσε. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν επίσης η CONCACAF και η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία.

Υπό την αυξανόμενη πίεση, ο Ινφαντίνο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πρωτοβουλία, όμως η υποχώρηση αυτή δεν φαίνεται να έχει αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Η UEFA έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με άλλες συνομοσπονδίες ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα αποτρέπει την επανάληψη ανάλογων ενεργειών χωρίς ευρεία συναίνεση.

«Καμία επιλογή δεν πρέπει να αποκλειστεί», ανέφερε η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αντιδράσεων απέναντι στη διοίκηση της FIFA.

Ο Ινφαντίνο εξακολουθεί πάντως να διαθέτει σημαντική υποστήριξη εκτός Ευρώπης, με ορισμένες ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Κατάρ, διοργανώτριας χώρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, να συνεχίζουν να τον στηρίζουν.

Σημειώνεται ότι οι επόμενες εκλογές για την προεδρία της FIFA είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο στη Ραμπάτ του Μαρόκου. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 18 Νοεμβρίου, γεγονός που αφήνει ανοιχτό ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης για το μέλλον της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής διοίκησης.





Πηγή: skai.gr

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