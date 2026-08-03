Όλοι Μαζί Μπορούμε: Συγκέντρωση τροφίμων και νερών για πυρόπληκτους και πυροσβέστες

Εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών που βιώνουν οι συνάνθρωποί μας στην περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες.

Επίσης, υπάρχει ανάγκη για κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά.

Σημείο συγκέντρωσης σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το δημαρχείο της Αθήνας.

Διαβάστε για τη φωτιά που καίει για 4η μέρα στη Δυτική Αττική εδώ

Πηγή: skai.gr

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