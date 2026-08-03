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Βραζιλία: Τοίχος καταπλάκωσε και σκότωσε πρώην ποδοσφαιριστή που είχε παίξει στην Ελλάδα - Βίντεο

Βυθίστηκε στο πένθος το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας με τον χαμό του 41χρονου πρώην επιθετικού, Μάγιο Τάσο, τον οποίο καταπλάκωσε τοίχος εξαιτίας της κακοκαιρίας

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Βραζιλία

Σκληρές εικόνες έρχονται από τη Βραζιλία με τον αδόκητο χαμό του 41χρονου πρώην επιθετικού, Μάγιο Τάσο που είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα τη σεζόν 2011-12 με τη φανέλα της Αναγέννησης Επανομής.

@sbtsports FUTEBOL EM LUTO 🖤 O ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, de apenas 41 anos, morreu após a queda de um muro no bairro de Santa Teresa, durante a forte ventaria que atingiu o Rio de Janeiro. Vandré Cordeiro, seu amigo, também faleceu. 📹 Reprodução #SBTSports ♬ som original - SBT Sports


Η χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει βυθιστεί στο πένθος, με βίντεο να καταγράφει τη στιγμή που ένας τοίχος καταρρέει και καταπλακώνει τον εκλιπών, ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Η Αναγέννηση Επανομής γνωστοποίησε τη θλιβερή αυτή είδηση, εκφράζοντας τη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς τους οικείους του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Βραζιλία
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