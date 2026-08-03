«Αυτή είναι η νέα κανονικότητα, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση», ανέφερε στον ΣΚΑΪ για τις πυρκαγιές ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως σημείωσε «είναι νέα κανονικότητα γιατί έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση, μια κλιματική κρίση την οποία αναμέναμε μετά από 2-3 δεκαετίες, αλλά ήδη τη βιώνουμε εδώ και 6-8 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε ακραία φαινόμενα, μεγάλες περιόδους ξηρασίας, υψηλότατες θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θυελλώδεις ανέμους, και στη συνέχεια θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία έπονται, συνήθως».

«Όλα αυτά δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα δασικών πυρκαγιών και μάλιστα και μεγάλου αριθμού δασικών πυρκαγιών», επισήμανε ο κ. Λέκκας.

Όπως τόνισε τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά και θα εναλλάσσονται πάρα πολύ γρήγορα.

Για το γεγονός πως η φωτιά ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική, ο κ. Λέκκας σχολίασε πως «ενώ θα μπορούσαμε, και είχαμε περισσότερα εναέρια μέσα από κάθε άλλη χρονιά φέτος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την πυρκαγιά, είδαμε όλοι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω των θυελλωδών ανέμων».

Ερωτηθείς για το πώς μπορεί να σβήσει μια τέτοια πυρκαγιά τόνισε πως «αυτή τη στιγμή προβληματιζόμαστε. Χρειάζονται νέες μεθοδολογίες διαχείρισης. Το πράγμα δεν είναι απλό».

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις για τα πύρινα μέτωπα.

Πηγή: skai.gr

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