Οι μάχες των ελληνικών ομάδων για τα ευρωπαϊκά προκριματικά είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα!

Την αυλαία ανοίγει ο Ολυμπιακός την Τρίτη (04/08), στις 21:00, που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγκεν, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των «ερυθρόλευκων» για τη νέα σεζόν, περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος.

Την Τετάρτη (05/08), στις 21:30, παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός, που φιλοξενεί την Βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης.

Την Πέμπτη (06/08) ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa League, κόντρα στην Άντερλεχτ στις 20:45. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις, μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές.

Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν, Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6



Πηγή: skai.gr

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