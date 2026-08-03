«Οδύσσεια»: Η Gen Z κατακεραυνώνει τον Νόλαν για τον μικρό ρόλο της Ζεντάγια

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής από νεαρούς θεατές έχει βρεθεί ο Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τη Ζεντάγια και τις υπόλοιπες γυναικείες μορφές στην ταινία «Οδύσσεια».

Τρεις εβδομάδες μετά την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της τρίωρης κινηματογραφικής υπερπαραγωγής, το TikTok έχει κατακλυστεί από βίντεο χρηστών που κατηγορούν τον 56χρονο βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη ότι αποδυνάμωσε τους γυναικείους χαρακτήρες του ομηρικού κειμένου.

Ορισμένες αναρτήσεις, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και «likes», φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίζουν τον Νόλαν «αγαπημένο σκηνοθέτη της πατριαρχίας». Το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής επικεντρώνεται στη θεά Αθηνά, την οποία υποδύεται η Ζεντάγια.

Σύμφωνα με τους θεατές, η 29χρονη ηθοποιός εμφανίζεται στην οθόνη για λιγότερο από πέντε λεπτά, με τον χαρακτήρα της να περιορίζεται ουσιαστικά σε έναν δευτερεύοντα ρόλο που απλώς παρακολουθεί και επιδοκιμάζει τις εξελίξεις.

Gen Z jump to Zendaya's defence as they blast Odyssey director Christopher Nolan for reducing her role to 'head-nodding bit part' https://t.co/Y6icIciWWQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 1, 2026

Οι επικριτές επισημαίνουν ότι η Αθηνά έχει καθοριστική παρουσία. Παρεμβαίνει ενεργά για να βοηθήσει τον Οδυσσέα να επιστρέψει στην Ιθάκη και ζητά από τον Δία να επιτρέψει τον γυρισμό του. Στην κινηματογραφική εκδοχή, ωστόσο, ο ρόλος της φέρεται να είναι πολύ μικρότερος από εκείνον του Τηλέμαχου, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Χόλαντ.

Αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξαν ότι ο Νόλαν μετέτρεψε μία από τις σημαντικότερες μορφές της «Οδύσσειας» σε έναν «χαρακτήρα που απλώς κουνά καταφατικά το κεφάλι».

Σε ένα από τα δημοφιλέστερα βίντεο, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο likes, μία χρήστρια κατηγόρησε τον σκηνοθέτη ότι παρουσιάζει τις γυναίκες ως «αντικείμενα της ανδρικής συνείδησης». «Δεν βλέπεις ποτέ την πραγματική ουσία του γυναικείου εσωτερικού κόσμου», υποστήριξε, παρά το γεγονός ότι η σύζυγος και επί τρεις δεκαετίες συνεργάτιδα του Νόλαν, Έμα Τόμας, έχει αναλάβει την παραγωγή όλων των ταινιών του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.