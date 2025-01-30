Σεισμική δόνηση η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Αττική σημειώθηκε στις 17:55 το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη αναφορά του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή του Αλιβερίου, στην Εύβοια και ήταν εντάσεως 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Πιο συγκεκριμένα, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αλιβερίου, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 12,9 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός φαίνεται πως είχε διάρκεια και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές.

Βγήκαν στους δρόμους οι κάτοικοι - Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές

Το evima.gr, επικοινώνησε με κατοίκους της περιοχής οι οποίοι ανέφεραν χαρακτηριστικά πως, «ο σεισμός ήταν πάρα πολύ δυνατός, ταραχτήκαμε πάρα πολύ. Είχε διάρκεια και πολύ δυνατή βοή, ο κόσμος έβγαινε έξω από τα μαγαζιά στον πεζόδρομο του Αλιβερίου».

Ο δήμαρχος Κύμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος, σε επικοινωνία που είχε με το evima.gr, είπε πως μίλησε με τον Ευθύμιο Λέκκα και τον ενημέρωσε πως παρακολουθεί το φαινόμενο καθώς δεν υπάρχει κάποιο ρήγμα στην περιοχή που να δίνει τέτοιο σεισμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για ζημιές.

Λέκκας: Πρόκειται για ρήγμα στον υποθαλάσσιο χώρο

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, έπειτα από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 17:55 στην Νότια Εύβοια.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λέκκας, πρόκειται για ένα ρήγμα στον υποθαλάσσιο χώρο ενώ προσέθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για ζημιές ωστόσο παρακολουθούν το φαινόμενο. Σχετικά με το ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική ο κ. Λέκκας είπε ότι αυτό οφείλεται στην απόσταση της Αττικής από το επίκεντρο του σεισμού.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων δεν έχει δεχθεί κάποια κλήση ωστόσο οχήματα της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

