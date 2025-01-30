Έφτασαν πεζή μέχρι τον Ε65 στην Καρδίτσα

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις ανά διάφορες περιοχές της χώρας οι αγρότες.

Στην Καρδίτσα, σε εξέλιξη είναι πορεία διαμαρτυρίας με τους συμμετέχοντες να έχουν φτάσει με τα πόδια μέχρι τον Ε65.

Τι λέει ο Τσιάρας

Για τις κινητοποιήσεις των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Ελλάδα για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, την οποία η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει σταθερά, την ανάγκη η ΕΕ να ξεκαθαρίσει τις πολιτικές της για τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, το προσωπικό του στοίχημα για την εκκαθάριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ανάπτυξη θερμοκηπίων και το ενδιαφέρον που καταγράφεται, τους βαμβακοπαραγωγούς, αλλά και την 13η Zootechnia, την οποία ο ίδιος εγκαινίασε, μίλησε με δημοσιογράφους σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο γεύματος, στη διάρκεια μάλιστα του οποίου έγινε διάλογος για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Για τα μπλόκα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα

«Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι πάντα ανοιχτή για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, για διάλογο, συζήτηση και προσέγγιση των προβλημάτων που τους απασχολούν», επισήμανε ο ΥΠΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας, λέγοντας ότι αυτό είναι κάτι που έχει καταστήσει σαφές και επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται, προς πάσα κατεύθυνση και σε όλους τους τόνους, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών προχώρησαν αγρότες

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στον κόμβο των Μαλγάρων, προχώρησαν νωρίτερα αγρότες της περιοχής με τα τρακτέρ τους.

Τα τρακτέρ τοποθετήθηκαν στο ρεύμα εισόδου της εθνικής οδού, αποκλείοντας την κυκλοφορία των οχημάτων από τις 18.45 ως τις 19.05.

Στην διαμαρτυρία συμμετείχαν 30 αγρότες με 57 τρακτέρ και έληξε χωρίς να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα.

