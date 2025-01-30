Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται η καταβολή αποζημίωσης ύψους περί των 200 ευρώ/στρέμμα (ήτοι περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ) στους 1.778 παραγωγούς των νομών Φλώρινας, Τρικάλων, Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Λάρισας, οι οποίοι και δήλωσαν ενυπόγραφα ότι εντόπισαν σε συνολικά 26.730,2 στρέμματα παραμορφωμένα ροδάκινα και νεκταρίνια. Αυτό επισημαίνει μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων (ΕΔΟΠ), Χρήστος Γιαννακάκης, αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ). Σημειώνοντας ότι η προσβολή των πυρηνοκάρπων αποδίδεται σε συνδυασμό ιών που δεν «θεραπεύεται» με φαρμακευτικό τρόπο, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το τι μέλλει γενέσθαι.

Σίγουρα, όπως λέει χαρακτηριστικά, η αποζημίωση των παραγωγών είναι μια άκρως θετική εξέλιξη, όπως και το γεγονός ότι θα εξασφαλιστούν περί τα 15 εκατ. ευρώ για την αναδιάρθρωση των προσβεβλημένων στρεμμάτων με ροδάκινα και νεκταρίνια «όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα των συγκεκριμένων πυρηνοκάρπων, παραμένουμε σε μεγάλη ανησυχία για την καλλιέργεια, καθώς κανείς δεν αποκλείει και έτσι δεν ξέρουμε αν θα δούμε νέες παραμορφώσεις το 2025, ποια έκταση θα έχουν οι προσβολές… ».

Αναφερόμενος στις εκριζώσεις που θα προβούν όσοι παραγωγοί επιθυμούν και δήλωσαν παραμορφώσεις σε ροδάκινα και νεκταρίνια στις εκτάσεις τους, ο κ. Γιαννακάκης σημειώνει ότι «η διαδικασία εκρίζωσης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και όσοι τελικά ενταχθούν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που αναμένεται θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέες δενδρώδεις καλλιέργειες».

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που θα γίνει με τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά σε περίπου 15 εκατ. ευρώ συνολικά, ουσιαστικά θα λάβουν περί τα 1.600 ευρώ/στρέμμα προκειμένου να προχωρήσουν στο νέο τους αγροτικό/καλλιεργητικό εγχείρημα.

Στην Πέλλα το μεγαλύτερο πρόβλημα - Ακολουθούν Ημαθία και Λάρισα

Από την ανάλυση των στοιχείων που δηλώθηκαν για παραμορφώσεις σε στρέμματα όπου καλλιεργούνται πυρηνόκαρπα (ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα και δαμάσκηνα), προκύπτει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον νομό Πέλλας, όπου 1.304 παραγωγοί δήλωσαν ότι εντόπισαν αλλοιώσεις σε 20.809 στρέμματα, ήτοι 3.830 αγροτεμάχια.

Ακολουθεί ο νομός Ημαθίας, όπου 429 καλλιεργητές δήλωσαν ότι εντόπισαν παραμορφωμένα πυρηνόκαρπα σε 5.233,8 στρέμματα, ήτοι 1.160 αγροτεμάχια και ακολουθεί αυτός της Λάρισας με τα αντίστοιχα νούμερα να διαμορφώνονται σε 17 παραγωγούς, 287 στρ. και 37 αγροτεμάχια.

Στο νομό Κιλκίς, τα τελικά αποτελέσματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε και «έτρεξε» με πρωτοβουλία της ΕΔΟΠ, εμφανίζουν 12 καλλιεργητές που δήλωσαν ότι εντόπισαν παραμορφώσεις σε πυρηνόκαρπα σε 184,5 στρέμματα, ήτοι 26 αγροτεμάχια. Στον νομό Θεσσαλονίκη οκτώ παραγωγοί δήλωσαν 113,6 στρ. ήτοι 21 αγροτεμάχια.

Στο Νομό Πιερίας, τέσσερις καλλιεργητές δήλωσαν ότι εντόπισαν παραμορφώσεις σε 43,4 στρ., ήτοι 11 αγροτεμάχια, σε αυτόν της Φλώρινας τρεις παραγωγοί σε 52 στρ. ήτοι επτά αγροτεμάχια και Τρικάλων ένας σε 6,5 στρ., ήτοι δύο αγροτεμάχια.

Το ιστορικό της προσβολής

Το φαινόμενο της προσβολής και παραμόρφωσης των ροδακίνων και νεκταρινιών πρωτοεμφανίστηκε το 2021 σε αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στις Αμπελιές Πέλλας. Ωστόσο, μέσα σε τρία χρόνια εξαπλώθηκε ανησυχητικά και αφού ενώ αρχικά υπολογιζόταν ότι έχουν προσβληθεί συνολικά 5.000 στρέμματα σε Πέλλα και Ημαθία, τελικά, τα τελικά στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα «μιλούν» για πολλαπλάσια έκταση, ήτοι 26.730,2 στρέμματα. «Το φαινόμενο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και πρέπει να αντιμετωπιστεί ορθά και πειθαρχημένα έτσι ώστε να αποφευχθεί ένα μεγάλο πλήγμα στην καλλιέργεια και στο εισόδημα των αγροτικών νοικοκυριών», επισημαίνει.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων (ΕΔΟΠ), από την αρχή εκδήλωσης του προβλήματος με την παραμόρφωση των πυρηνοκάρπων, δημιούργησε και «έτρεξε» ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία συγκεντρώνονταν όλα τα στοιχεία που «έφευγαν» σε εβδομαδιαία βάση στο ΥΠΑΑΤ. Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες που διαπίστωναν το εν λόγω πρόβλημα στα αγροτεμάχιά τους, επισκέπτονταν το ΚΥΔ στο οποίο είχαν υποβάλει την δήλωση ΟΣΔΕ του 2023 και ζητούσαν την εκτύπωση εντύπου στο οποίο φαίνονταν αναλυτικά μόνο οι καλλιέργειες των ροδακίνων και νεκταρινιών. Επί αυτού του εντύπου σε ειδική στήλη, συμπληρωνόταν ο αριθμός των δέντρων του κάθε αγροτεμαχίου που εμφανίστηκε το πρόβλημα. Στο κάτω μέρος του εντύπου υπέγραφαν παραγωγοί και γεωπόνοι και έμπαινε και η σχετική σφραγίδα. Το έντυπο στη συνέχεια προσκομιζόταν στο ΚΥΔ, καταχωρούνταν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και φωτοαντίγραφό του παραδιδόταν στον παραγωγό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.