Καμένο γκαζάκι έξω από τα γραφεία του σάιτ της «Ομάδας Αλήθειας»

Καμένο γκαζάκι εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από τα γραφεία του σάιτ της «Ομάδας Αλήθειας», στην Παλλήνη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας», το γκαζάκι εντοπίστηκε από γείτονες, στην είσοδο των γραφείων και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Η ΕΛΑΣ έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και λαμβάνει καταθέσεις, ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.

Σημειώνεται πως δίπλα στα γραφεία υπάρχει και παιδικός σταθμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.