Βίντεο από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ σε οικισμό Ρομά στη Θεσσαλονίκη

Σε εξονυχιστικούς ελέγχους προχωρούν από σήμερα διμοιρίες της ομάδας ΟΠΚΕ στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη μέρα εφαρμογής του ειδικού σχεδίου της αστυνομίας με 24ωρη παρουσία μέσα σε οικισμούς, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι στα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από τον οικισμό.

Οι εκπρόσωποι του οικισμού αναφέρουν στο thesspost.gr, υπογραμμίζουν ότι η αστυνομία είναι καλοδεχούμενη και στέλνουν μήνυμα προς τους κατοίκους να συμπεριφέρονται κόσμια ώστε να μη δημιουργηθούν εντάσεις.

«Όπως βλέπετε η αστυνομία είναι μέσα στον οικισμό Αγίας Σοφίας. Δεν προκαλούμε, συμπεριφερόμαστε κόσμια και, προσοχή», αναφέρουν.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται πως σήμερα οι αστυνομικοί έπιασαν δουλειά στις περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί ως υψηλής εγκληματικότητας στις περιοχές της επαρχίας και της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 15 Νοεμβρίου θα αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος αστυνόμευσης και στην Αττική.

Ειδικότερα, από τη μελέτη που έχει γίνει, έχουν καθοριστεί 152 σημεία σε 25 περιοχές όλης της επικράτειας, όπου θα ισχύσει το νέο πρόγραμμα αστυνόμευσης το οποίο θα υλοποιηθεί από τις νέες Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

Σημειώνεται ότι οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης απαρτίζονται συνολικά από 473 αστυνομικούς, ενώ αναμένεται και η πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών, οι οποίοι θα αποτελούν τον συνδετικό κρόκο με τους Ρομά. «Οι 50 διαμεσολαβητές που θα προσλάβουμε θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Οι ομάδες επιχειρησιακά υπάγονται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα εποπτεύει απευθείας τις ομάδες της Αττικής, ενώ στην υπόλοιπη χώρα εποπτεύονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο, σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε χτες ο κ. Χρυσοχοΐδης, περιλαμβάνει:

- 24ωρη παρουσία εντός των οικισμών

- Προληπτικούς ελέγχους σε οχήματα - πρόσωπα - οικίες, ελέγχους για ναρκωτικά, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία με στοχευμένες επιχειρήσεις

- Αντιμετώπιση διαταράξεων, επεισοδίων βίας και άλλων παραβατικών συμπεριφορών και προστασία ευάλωτων ατόμων

- Διαρκή ενημέρωση των κατοίκων και πληροφόρηση για Κοινωνικές Υπηρεσίες, διοικητικές διαδικασίες και υποχρεώσεις πολιτών.

Στην Αττική το σχέδιο αστυνόμευσης θα εφαρμοστεί οικισμούς των Αχαρνών - Φυλής - Ασπροπύργου - Μεγάρων με συνέχιση των ειδικών σχεδίων και δράσεων σε Κορωπί, Παλλήνη-Γέρακα, Χαλάνδρι, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό, Σαλαμίνα.

Στην υπόλοιπη χώρα το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε:

• Θεσσαλονίκη

• Στερεά Ελλάδα (Θήβα - Χαλκίδα - Φθιώτιδα)

• Θεσσαλία (Λάρισα - Καρδίτσα)

• Ανατολική Μακεδονία Θράκη (Ξάνθη)

• Κεντρική Μακεδονία (Σέρρες - Ημαθία)

• Δυτική Ελλάδα (Μεσσολόγγι, Ηλεία, Αχαΐα)

• Ιόνια Νησιά (Κέρκυρα)

• Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία)

Πηγή: skai.gr

