Χαλκίδα: Απολογούνται οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου

Στην πόρτα των δικαστηρίων Χαλκίδας πέρασαν το πρωί του Σαββάτου οι τέσσερις από τους συλληφθέντες για τη δολοφονία, με οπαδικά κίνητρα, του 20χρονου Μάριου.

Οι κατηγορούμενοι έφτασαν στα δικαστήρια Χαλκίδας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ η απολογία τους αναμένεται να είναι μαραθώνια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και του Σωτήρη Μπαρσάκη.

Υπενθυμίζεται πως προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οι τρεις φίλοι του άτυχου 20χρονου.

Οι τρεις νεαροί 19, 22 και 23 ετών, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται (απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμπλοκή) και υποστήριξαν ότι έπεσαν σε ενέδρα και αμύνθηκαν.

Ο 30χρονος που κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Φωτό και βίντεο: evima.gr

Πηγή: skai.gr

