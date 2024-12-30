Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σήμερα, Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2024, το πρωί, σε πολυτελή κατοικία των νοτίων προαστίων, όπου κατελήφθησαν άτομα κατά περίπτωση να διακινούν και να κατέχουν ναρκωτικές ουσίες.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, των Ειδικών Ομάδων Επιχειρήσεων της Δ.Α.Ο.Ε. και ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου, συνελήφθησαν 10 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και διάθεση του χώρου.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και κατόπιν ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης έρευνας, εντοπίστηκε μονοκατοικία όπου διαπιστώθηκε να διεξάγεται πάρτι με μέρος των θαμώνων να κατέχουν ναρκωτικές ουσίες.

Πιο αναλυτικά, τα 10 άτομα εντοπίστηκαν σε χώρους της οικίας να κατέχουν διάφορες ναρκωτικές ουσίες, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται το άτομο που διέθεσε το χώρο καθώς και η διοργανώτρια της εκδήλωσης.

Η τελευταία μάλιστα εντοπίστηκε σε υπνοδωμάτιο να κατέχει 45 συσκευασίες (νάιλον, χάρτινες, μπουκαλάκια, πλαστικό δοχείο) με κοκαΐνη βάρους 79,2 γραμμαρίων, 117 δισκία ECSTASY, 23,5 φαρμακευτικά δισκία, ροζ κοκαΐνη βάρους 3,3 γραμμαρίων, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη βάρους 2,8 γραμμαρίων, 11 χαρτάκια εμποτισμένα με LSD και MDMA βάρους -0,7- γραμμαρίων. Επιπλέον στο δωμάτιο βρέθηκε χρηματοκιβώτιο που περιείχε το χρηματικό ποσό των -43.605- ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 2 αστυνομικοί καθώς και δικαστικός αστυνομικός, για τους οποίους προέκυψε ότι παρείχαν υπηρεσίες φύλαξης και επιτήρησης του εξωτερικού της μονοκατοικίας.

Συνολικά, από την κατοχή των εμπλεκομένων και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-97,3- γραμμάρια κοκαΐνης,

-10,5- γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,

-190- δισκία ECSTASY,

-2,2- γραμμάριαECSTASY σε σκόνη,

-23,5- δισκία XANAX,

-13,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-5,5- γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας,

-11- χαρτάκια εμποτισμένα με LSD,

-5,5- γραμμάρια κεταμίνης,

-2,8- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

-2,2- γραμμάριαMDMA,

-8,7- γραμμάρια από σκόνες διαφόρων χρωμάτων,

-701,9- γραμμάρια υγρά άγνωστης χημικής σύστασης,

-6- δισκία άγνωστης χημικής σύστασης

-44.605- ευρώ και

-4- κινητά.

Οι συλληφθέντες, εκ των οποίων ορισμένοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.