Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε σήμερα στην περιοχή της Χανιόπορτας στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα σε εξωτερική σκάλα οικίας.
Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 55 ετών, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα να ήταν άστεγος.
Στο σημείο έχουν σπεύσει οι Αρχές. Εξετάζοντας τα δεδομένα, προέκυψε, σύμφωνα με το cretalive πως ο άνδρας κατεβαίνοντας τις σκάλες έπεσε και ότι ο θάνατος του οφείλεται στον τραυματισμό που υπέστη κατά την πτώση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.