Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε σήμερα στην περιοχή της Χανιόπορτας στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα σε εξωτερική σκάλα οικίας.

Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 55 ετών, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα να ήταν άστεγος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι Αρχές. Εξετάζοντας τα δεδομένα, προέκυψε, σύμφωνα με το cretalive πως ο άνδρας κατεβαίνοντας τις σκάλες έπεσε και ότι ο θάνατος του οφείλεται στον τραυματισμό που υπέστη κατά την πτώση.

Πηγή: skai.gr

