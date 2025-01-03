Λογαριασμός
Ηράκλειο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε σκάλα σπιτιού

Ο άνδρας, περίπου 55 ετών φέρεται να αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και ενδέχεται να ήταν άστεγος - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια θανάτου του

EKAB

Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε σήμερα στην περιοχή της Χανιόπορτας στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα σε εξωτερική σκάλα οικίας. 

Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 55 ετών, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα να ήταν άστεγος. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι Αρχές. Εξετάζοντας τα δεδομένα, προέκυψε, σύμφωνα με το cretalive πως ο άνδρας κατεβαίνοντας τις σκάλες έπεσε και ότι ο θάνατος του οφείλεται στον τραυματισμό που υπέστη κατά την πτώση.

