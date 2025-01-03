Λογαριασμός
Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Παλαιοχώρας Χανίων

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 52 χλμ. νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων

Σεισμός

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε ότι σήμερα, στις 13:58 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε στην Κρήτη ασθενή σεισμική δόνηση, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 349 χλμ. νότια των Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 52 χλμ. νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

