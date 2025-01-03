Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε ότι σήμερα, στις 13:58 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε στην Κρήτη ασθενή σεισμική δόνηση, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 349 χλμ. νότια των Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 52 χλμ. νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

