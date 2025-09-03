Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Μενίδι

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν επί τόπου 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης λίγο μετά τις 15:00 σε αποθηκευτικό χώρο στον δήμο Αχαρνών Αττικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν επί τόπου 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Μενίδι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark