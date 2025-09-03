Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Μενίδι

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης λίγο μετά τις 15:00 σε αποθηκευτικό χώρο στον δήμο Αχαρνών Αττικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν επί τόπου 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.



#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2025

Πηγή: skai.gr

