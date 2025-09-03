Μέσω Viber πραγματοποιούσαν τα πάρε - δώσε τους τα μέλη της μαφίας της Κρήτης. Οι εμπλεκόμενοι επέλεξαν τη συγκεκριμένη εφαρμογή νομίζοντας ότι θα τους παρείχε ασφάλεια λόγω κρυπτογράφησης, όμως -και αφού δεν είχαν σβήσει συνομιλίες και φωτογραφίες- η έρευνα της αστυνομίας έφερε στο φως τις συναλλαγές τους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσά που χρέωνε η εγκληματική οργάνωση στις αγοραπωλησίες όπλων. Τα μικρά πυροβόλα όπλα κοστολογούνταν από 1.700 μέχρι 2.000 ευρώ, ενώ οι τιμές για μεγαλύτερα πιστόλια κυμαίνονταν από 3.300 μέχρι 4.000 ευρώ, με το πιο ακριβό πιστόλι να φτάνει τις 5.000 ευρώ. Στην ίδια τιμή κοστολογούσαν τα μέλη της οργάνωσης και τα καλάσνικοφ και άλλα παρόμοια τυφέκια.

Πέρα από τα παραδοσιακά πιστόλια - τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μάρκας USP, αλλά και περίστροφα «357», τα γνωστά «38άρια» και «765», είναι χαρακτηριστικό ότι η εγκληματική οργάνωση είχε πρόσβαση και σε πυροβόλα όπλα σε μορφή «στυλό», τα οποία κοστολογούσαν στα 500 ευρώ.

Το πιο ακριβό κομμάτι της συλλογής τους ήταν ένα στρατιωτικό τουφέκι αξίας 5.500 ευρώ.

Δείτε εικόνες από την αγοραπωλησία:

Πηγή: skai.gr

