Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, καθώς άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε τρία βανάκια των ΕΛΤΑ.

Οι δράστες περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό τα τρία οχήματα και στη συνέχεια τα πυρπόλησαν, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Από τη φωτιά υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές κι ένα παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Την προανάκριση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

