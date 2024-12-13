Ο Στέφανος Ξενάκης στον ΣΚΑΪ 100,3 με τον Δημήτρη Γιαγτζόγλου

Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου "Το Δώρο" το οποίο έγινε best seller και μεταφράστηκε σε 32 γλώσσες και κυκλοφορεί σε 38 χώρες.

Ο Στέφανος Ξενάκης βρέθηκε στο στούντιο του ΣΚΑΪ 100,3 με τον Δημήτρη Γιαγτζόγλου, όπου μίλησε για το "κόστος ευκαιρίας", πώς θα πάμε τη ζωή μας εκεί πού θέλουμε, αλλά για το νέο του βιβλίο με τίτλο "Οι 2 μας - Συζητήσεις με τον εαυτό μου".

Πηγή: skai.gr

