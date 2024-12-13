Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Στέφανος Ξενάκης στον ΣΚΑΪ 100,3 με τον Δημήτρη Γιαγτζόγλου (video)

Ο συγγραφέας του βιβλίου "Το Δώρο" το οποίο έγινε best seller, Στέφανος Ξενάκης, μίλησε για το "κόστος ευκαιρίας" και πώς θα πάμε τη ζωή μας εκεί πού θέλουμε.

Ο Στέφανος Ξενάκης στον ΣΚΑΪ 100,3 με τον Δημήτρη Γιαγτζόγλου

Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου "Το Δώρο" το οποίο έγινε best seller και μεταφράστηκε σε 32 γλώσσες και κυκλοφορεί σε 38 χώρες. 

Ο Στέφανος Ξενάκης βρέθηκε στο στούντιο του ΣΚΑΪ 100,3 με τον Δημήτρη Γιαγτζόγλου, όπου μίλησε για το "κόστος ευκαιρίας", πώς θα πάμε τη ζωή μας εκεί πού θέλουμε, αλλά για το νέο του βιβλίο με τίτλο "Οι 2 μας - Συζητήσεις με τον εαυτό μου". 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark