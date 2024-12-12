Πόρτες και παράθυρα «ξήλωσαν» από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου αφαίρεσαν άγνωστοι δράστες από το Πανεπιστήμιο Πατρών το βράδυ της Πέμπτης.

Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές και άμεσα στο σημείο επιχείρησε η ΟΠΚΕ.

Οι άνδρες της ΟΠΚΕ κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν στην περιοχή του Χάραδρου πέντε άτομα ενώ βρήκαν και τα αλουμίνια.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και τρία οχήματα.

