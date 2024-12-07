Φωταγωγήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στην Καλαμπάκα. Εκατοντάδες πολίτες αψήφησαν την βροχή και έδωσαν δυνατό παρόν στην φαντασμαγορική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Μετεώρων σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης στην Πλατεία Δημουλά.

«Η ομορφότερη εποχή του χρόνου ξεκίνησε και η Καλαμπάκα φέτος έχει επάξια τον τίτλο της συμπρωτεύουσας των Χριστουγέννων. Ο Δήμος Μετεώρων σήμερα δίνει το έναυσμα του ξεκινήματος των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που αναμένεται να προσφέρουν μοναδικές στιγμές στους ντόπιους και τους επισκέπτες», τόνισε ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος σε σύντομη ομιλία του.

Την εκδήλωση άνοιξαν παιδικές χορωδίες των σχολείων και παιδικό χορευτικό του Εργαστηρίου Χορού "Χορός και Έκφραση". Αμέσως μετά ο Δήμαρχος Λευτέρης Αβραμόπουλος προχώρησε στη φωταγώγηση του Δέντρου έχοντας στο πλευρό του μικρούς φίλους των χορωδιών των σχολείων της πόλης. Μετά τη φωταγώγηση τα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πόλης γεμίζοντας φως και δίνοντας μια ακόμη εορταστική νότα. Η βραδιά συνεχίστηκε με τον κόσμο να διασκεδάζει με τις μουσικές μελωδίες του συγκροτήματος των "ΜΠΛΕ".

Ο όμορφος Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος με τον οποίο στολίστηκε η πόλη της Καλαμπάκας έχει κάνει τον γύρο της χώρας και έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Η Καλαμπάκα, η πόλη κάτω από τους Αγίους Βράχους των Μετεώρων είναι σίγουρο ότι αυτές τις γιορτές θα προσφέρει μοναδικές χριστουγεννιάτικες εμπειρίες στους επισκέπτες της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.