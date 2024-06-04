Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς της 29χρονης που ζει περιορισμένη σε ένα δωμάτιο στο σπίτι της και η οποία πάσχει από σοβαρό ψυχοσωματικό νόσημα.

Νωρίτερα οι θετοί γονείς είχαν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης της κοπέλας, για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο και παράνομη κατακράτηση. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, διέταξε προκαταρκτική εξέταση.

Η 29χρονη -η οποία πάσχει διαπιστωμένα από σοβαρό ψυχοσωματικό νόσημα- απομακρύνθηκε από το σπίτι και νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η μητέρα της είχε δημοσιοποιήσει την περασμένη Παρασκευή οπτικό υλικό για να ζητήσει βοήθεια, λόγω της κατά καιρούς επιθετικής συμπεριφοράς της 29χρονης. Η μητέρα ζητούσε τη συνεχή παρουσία των δομών στήριξης.

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν παρέμβει για το θέμα και πριν δύο χρόνια και τότε είχε κριθεί ότι δεν υπάρχει παραβατική πρακτική στις συνθήκες διαμονής της 29χρονης.

Πηγή: skai.gr

