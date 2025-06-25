Συνελήφθη γυναίκα που εργάζεται ως οικιακή βοηθός για εμπρησμό στο νησί της Χίου.
Η γυναίκα Γεωργιανής καταγωγής είχε προσαχθεί και ομολόγησε την πράξη της η οποία σχετίζεται με ένα από τα πέντε μέτωπα - το τελευταίο σε χρονική σειρά - που μαίνονταν στο νησί τις προηγούμενες ημέρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα παραδέχτηκε ότι στις 23 Ιουνίου, περίπου στις 10 το πρωί, βρισκόμενη στην περιοχή Λεπτόποδα, έσβησε το τσιγάρο της στο σημείο όπου λίγη ώρα αργότερα ξέσπασε η φωτιά. Η ίδια υποστήριξε ότι προσπάθησε να σβήσει το τσιγάρο της με το πόδι, ζητώντας συγνώμη για τις συνέπειες της πράξης της.
Ο εντοπισμός της προέκυψε κατόπιν μαρτυρίας συναδέλφου της η οποία είδε τη γυναίκα να πηγαίνει να πετάξει τα σκουπίδια την ώρα που ξεσπούσε η φωτιά στο σημείο.
Η οικιακή βοηθός συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια, αλλά το περιστατικό διερευνάται από τις Αρχές.
