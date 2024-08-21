Υλικές ζημιές, πλημμύρες και διακοπές ρεύματος προκάλεσε χθες σε Θεσσαλία και Μαγνησία η κακοκαιρία που έπληξε για λίγες ώρες την περιοχή.

Οι ισχυροί άνεμοι και η σφοδρή βροχόπτωση στο κέντρο της Λάρισας, είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση κλαδιών και δέντρων σε αρκετά σημεία της πόλης, με την πυροσβεστική να επιχειρεί για την απομάκρυνση τους.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το onlarissa.gr, oι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή αργά το απόγευμα της Τρίτης, είχαν ως αποτέλεσμα να αποκολληθεί η σκεπή κτηνοτροφικής μονάδας που βρίσκεται κοντά στο κυνοκομείο του Δήμου Λαρισαίων και έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.Τμήμα της σκεπής, έπεσε πάνω και σε παρακείμενο φωτοβολταϊκό πάρκο.

Παράλληλα, από την έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε, προκλήθηκαν ζημιές σε καλλιέργειες και περιουσίες.

Πολύ σφοδρή καταιγίδα σάρωσε τον Βόλο, τα προάστια και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Μαγνησίας. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ έσπασαν τέντες σε πολυκατοικίες και η ορατότητα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη σε όλη την περιοχή.

Μετά την ισχυρή νεροποντή που έπληξε την πόλη, σύμφωνα με το TheNewspaper.gr σημειώθηκε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην οδό Ρήγα Φεραίου και σε γύρω δρόμους, λόγω βλάβης στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Στα Τρίκαλα, με μόλις 1 ώρα έντονης βροχόπτωσης, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και κεντρικές αρτηρίες της πόλης έκλεισαν εντελώς, λόγω του ύψους του νερού.

55 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Συνολικά, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις 18:00 έως τις 22:30 έλαβε 55 κλήσεις για:

- 34 κοπές δέντρων σε Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα

- 15 αντλήσεις υδάτων σε Λάρισα, Μαγνησία και Τρίκαλα καθώς και

- 3 αφαιρέσεις αντικειμένων στη Λάρισα.



Πηγή: skai.gr

