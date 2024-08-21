Σήμερα η κηδεία του 19χρονου που έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ - Δικαιώση ζητά η οικογένειά του

Το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο 19χρονο, που έχασε τη ζωή με τόσο τραγικό τρόπο στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, θα πουν σήμερα στις 11 το πρωί η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι.

Η κηδεία του θα γίνει στον Ιερό ναό Αναλήψεως Παπάγου στη Βέροια και η ταφή στα Κοιμητήρια του Διαβατού.

Την ώρα που οι ευθύνες για το γεγονός ότι το λούνα παρκ λειτουργούσε επί ένα μήνα χωρίς άδεια γίνονται μπαλάκι, χθες αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ και ο χειριστής του παιχνιδιού.

Η εισαγγελέας ζήτησε προκαταρκτική εξέταση για να διακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και με την ολοκλήρωση της θα αποφασιστεί η ποινική αξιολόγηση του 58χρονου και του 21χρονου.

Σε βάρος του 58χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σε βάρος του 21χρονου για θανατηφόρα έκθεση.

Το τραγικό περιστατικό έφερε για άλλη μια φορά στην επιφάνεια τη σύγχυση αρμοδιοτήτων που επικρατεί μεταξύ αυτοδιοίκησης και κρατικών φορέων. Διεξάγεται έρευνα γιατί το λούνα παρκ λειτουργούσε χωρίς άδεια ενώ είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές. Την ίδια ώρα πειθαρχικό έλεγχο στη Δήμαρχο Κασσάνδρας διέταξε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πατέρας του 19χρονου ζητάει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για το μοιραίο δυστύχημα.

«Το συγκεκριμένο παιχνιδομάγαζο λειτουργεί εντελώς αυθαίρετα. Ήρθε λοιπόν ο καιρός να χάσω εγώ το δικό μου παιδί για να γίνει ο έλεγχος. Πιστεύω ότι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Δικηγόρος κατηγορουμένων: Έχει άδειες από το Δήμο, τα μηχανήματα ελέγχονται

«Ο άνθρωπος έχει την επιχείρησή του εκεί 20 χρόνια, δηλαδή έχει άδειες από τον Δήμο. Έχει αυτά, έχει χίλια δυο. Δηλαδή τα μηχανήματα ελέγχονται με περιοδικότητα για πάρα πολλά χρόνια. Τα παλιά αντικαθίστανται με καινούργια. Δηλαδή δεν μπορεί να δουλέψει μια επιχείρηση χωρίς να έχει πιστοποιήσεις και τέτοια. Έχει γίνει έλεγχος πριν αρχίσει η λειτουργία στη φετινή σεζόν», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΙ ο δικηγόρος των κατηγορουμένων.

Δήμαρχος Κασσάνδρας: «Η τελευταία άδεια του λούνα παρκ ήταν το 2023»

Ωστόσο, η Δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά με δηλώσεις της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ το διαψεύδει: «Κάνω κάθετη διάψευση. Κάθετη διάψευση. Η τελευταία άδεια που πήρε και μπορώ να σας την προσκομίσω είναι η 1569/23 που λέει... Την πήρε στις 22 Οκτωβρίου του '23 και είναι έγκριση προσωρινής λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδιών λούνα παρκ».

Με γραπτή της δήλωση η δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, νωρίτερα εξέφρασε τη βαθιά οδύνη τόσο της ίδιας όσο και του δημοτικού συμβουλίου για το τραγικό γεγονός στο λούνα-παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο Γιάννη και τα συλλυπητήρια της στην οικογένειά του.

«Γνωρίζω ότι καμιά δήλωση δεν μπορεί να καλύψει το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει η ξαφνική και τραγική απώλεια ενός νέου παιδιού. Σήμερα είναι ημέρα πένθους και οδύνης για όλους μας», επισημαίνει.

Αναφορικά με το τραγικό γεγονός που συνέβη στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του δήμου Κασσάνδρας επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση ότι η λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης ήταν εποχική και λάμβανε χώρο σε μισθωμένο ιδιωτικό χώρο.

«Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης ουδέποτε γνωστοποίησαν την λειτουργία τους, ως όφειλαν εκ του νόμου, ούτε κατέθεσαν σχετικό φάκελο, γεγονός που βεβαιώθηκε από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Α.Τ. Κασσάνδρας περί τα μέσα Ιουλίου. Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων του Δήμου, εντός των νόμιμων προθεσμιών εκκίνησε τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν διαδικασία επιβολής προστίμου και κλήθηκαν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης εγγράφως, προς έκθεση των απόψεων τους, όπως ορίζει ο νόμος. Μετά από αυτό, ως Δήμαρχος προέβην σε άμεση σφράγιση της εν λόγω επιχείρησης, σύμφωνα με το υπ’αρίθμ.1020/10469/10 από 20-8-2024 έγγραφο του Α.Τ.Κασσάνδρειας», τονίζεται.

«Με την δεδομένη αναγνώριση της υπάρχουσας γραφειοκρατίας για την λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων, σε συνδυασμό με την απουσία Δημοτικής Αστυνομίας και της δυσκίνητης διοικητικής διαδικασίας που το υπάρχον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο δημιουργεί, ο Δήμος Κασσάνδρας βεβαιώνει ότι, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και των αρμοδιοτήτων του έλαβε και θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη και καταστολή παρόμοιων παραβατικών συμπεριφορών», σημειώνεται.

«Τέλος, βεβαιώνουμε ότι είμαστε στην διάθεση κάθε Αρχής να δώσουμε τις αναγκαίες εξηγήσεις για το τραγικό συμβάν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τι δήλωσε στον ΣΚΑΙ η διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Αλεξάνδρα Ρογκάκου:

Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε λούνα παρκ

Μετά από το τραγικό δυστύχημα που είχε γίνει το 2019 σε λούνα παρκ στο Βόλο, με θύμα μία 13χρονη μαθήτρια και ένα δεύτερο ατύχημα στην Αττική το 2022, η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση 2 κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες ρύθμιζαν το ποιος χορηγεί άδεια στο λούνα παρκ και ποιος είναι αυτός που ελέγχει για το αν είναι σε καλή κατάσταση ή όχι τα παιχνίδια που υπάρχουν σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

Τι προβλέπουν οι δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

Αρμόδια αρχή για την έγκριση της συγκεκριμένης εγκατάστασης είναι ο δήμος στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου λειτουργεί το λούνα παρκ.

Ο επιχειρηματίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υποβάλλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στις συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις.

Η αδειοδοτούσα Αρχή, ο Δήμος δηλαδή, εντός 15 ημερών, πρέπει είτε να εγκρίνει είτε να απορρίψει την αίτηση που υποβάλλει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας

Η έγκριση ισχύει για 1 έτος με δυνατότητα παράτασης άπαξ για 6 μήνες

Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς άδεια προβλέπεται πρόστιμο από 3.000€ - 30.000€

Ωστόσο, αν διαπιστωθεί ότι λειτουργεί χωρίς άδεια, δεν μπορεί η τοπική Αρχή να διακόψει τη λειτουργία του, απλά μπορεί να του επιβάλλει πρόστιμο.

Τι ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση

Η αστυνομία αναφέρει πως: «Πήγαμε για έλεγχο αρχές Ιουλίου. Ο ιδιοκτήτης επέδειξε φάκελο με τα δικαιολογητικά στον Δήμο. Στον φάκελο υπήρχε έγγραφο από μηχανικό, ο οποίος βεβαίωνε για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων. Στο φάκελο, δεν υπήρχε απάντηση - αδειοδότηση από τον Δήμο. Η ΕΛ.ΑΣ. έστειλε έγγραφο στον Δήμο Κασσάνδρας, ζητώντας να ενημερωθεί εάν η εγκατάσταση είχε ή όχι άδεια, δίχως να λάβει απάντηση».

Από την πλευρά τους, πηγές της τοπικής αυτοδιοίκησης υπογραμμίζουν ότι: «ο επιχειρηματίας δεν υπέβαλε αίτηση στον δήμο για έκδοση άδειας. Ο δήμος ενημερώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. για την λειτουργία στις 10/07 και έχει περιθώριο για πρόστιμο εντός 60 ημερών».

