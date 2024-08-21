Πολλά είναι τα ερωτήματα που εγείρει ο θάνατος του 19χρονου σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής το βράδυ της Δευτέρας, με την αποκάλυψη ότι η επιχείρηση του πάρκου λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Όπως επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου νεαρού, Νίκος Πετρίδης, «δεν χρειάζεται κανείς να είναι ειδικός για να διαπιστώσει εμφανείς και σημαντικές παραβάσεις που ήταν σε γνώση όχι μόνο των τοπικών παραγόντων, αλλά προφανώς και της ίδιας της επιχείρησης εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα στερούνταν θέσεων, επειδή ήταν σπασμένες, ενώ υπολείπονταν κάποιες άλλες που επρόκειτο να σπάσουν, με τον χειριστή να αλλάζει διαρκώς τις θέσεις. «Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά δείχνουν δόλο και αδιαφορία, επειδή τα προβλήματα φαίνονται να είναι διαχρονικά και δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ. Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που θέλουν μόνο να πλουτίζουν, χωρίς να σέβονται την υγεία και προπαντός τη ζωή των άλλων ανθρώπων», προσέθεσε ο κ. Πετρίδης.

«Οξύμωρο που ο δήμος σφράγισε την επιχείρηση, ενώ μέχρι χθες έλεγαν ότι δεν έχει αρμοδιότητα»

Σε αρχικό στάδιο βρίσκεται η έρευνα των Αστυνομικών Αρχών κατ' εντολή της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πολυγύρου και αναμένονται τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης, με τον δικηγόρο της οικογένειας του 19χρονου να εκτιμά ότι «τα αποτελέσματα θα είναι ασφαλή, καθώς η έρευνα θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα μηχανήματα του λούνα παρκ».

Επιπλέον, ανέφερε πως ο δήμος όφειλε να παρέμβει από την πρώτη στιγμή και όχι μετά τον θάνατο του νεαρού. «Είναι ιδιαίτερα οξύμωρο που οι τοπικές αρχές σφράγισαν την επιχείρηση, ενώ μέχρι χθες μάς έλεγαν ότι ο δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα», συμπλήρωσε.

