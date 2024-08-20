Ζημιές σε καλλιέργειες και περιουσίες προκλήθηκαν από την έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε στην Λάρισα πριν λίγη ώρα, καθώς το φαινόμενο της έντονης βροχόπτωσης ακολούθησε το χαλάζι.

Η χαλαζόπτωση έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου και τον δήμο Κιλελέρ, καθώς και την Βρυσιά Φαρσάλων, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειες της περιοχής.

Οι ισχυροί άνεμοι και η σφοδρή βροχόπτωση στο κέντρο της Λάρισας, είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση κλαδιών και δέντρων σε αρκετά σημεία της πόλης, με την πυροσβεστική να επιχειρεί για την απομάκρυνση τους.

Επί ποδός βρίσκονται οι υπηρεσίες του δήμου Λαρισαίων, λόγω των έντονων καρικών φαινομένων. Ο δήμος συστήνει με ανακοίνωσή του στους πολίτες, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς και να αποφεύγουν να σταθμεύουν τα οχήματά τους κάτω από δένδρα, μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του δήμου Λαρισαίων, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας-επιφυλακής και θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.

Παράλληλα, συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

