Πολύ σφοδρή καταιγίδα σαρώνει τον Βόλο, τα προάστια και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Μαγνησίας απόψε.

Η καταιγίδα που ξεκίνησε στις 9.25, έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την πολύ έντονη βροχή, τις θυελλώδεις ριπές ανέμου και τις συνεχείς πτώσεις κεραυνών, που μετατρέπουν τον ουρανό από νύχτα σε μέρα. Οι κεραυνοί και μέσα στην πόλη του Βόλου, δημιουργούν απόκοσμη ατμόσφαιρα από τις συνεχείς λάμψεις και κρότους.

Οι δρόμοι του Βόλου από τη σφοδρή βροχόπτωση έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ έχουν σπάσει τέντες σε πολυκατοικίες και η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε όλη την περιοχή. Ταυτόχρονα ακούγονται σειρήνες οχημάτων της Πυροσβεστικής που σπεύδουν για περιπτώσεις όπου έχουν λάβει κλήσεις για βοήθεια.

Από νωρίς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου είχε προειδοποιήσει για την επερχόμενη καταιγίδα, που τελικά πλήττει την περιοχή.

