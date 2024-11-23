Προβλήματα σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Εύβοια προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι ισχυροί άνεμοι, καθώς ξεριζώθηκαν δέντρα, έκλεισαν δρόμοι ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην ηλεκτροδότηση.

Προβλήματα σε αρκετά χωριά των Τρικάλων προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δέντρα ξεριζώθηκαν, έκλεισαν δρόμοι στην περιοχή της Πύλης, αλλά και στα ριζά του Κόζιακα. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχουν μείνει χωριά, όπως το Ξυλοπάροικο και το Γοργογύρι.

Τα συνεργεία του Δήμου Τρικκαίων καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διατηρήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

Από τους ισχυρούς ανέμους πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δέντρα έπεσαν στους Δήμους Θέρμης, Χορτιάτη και Θερμαϊκού.

Εξάλλου, στη Μακεδονία το σκηνικό του καιρού είναι χειμωνιάτικο και χαρακτηριστικό είναι ότι στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν η θερμοκρασία είναι -7 βαθμοί Κελσίου, στον Λαϊλιά -5, στο Σέλι και στην Κλεισούρα Καστοριάς -1 και στη Φλώρινα 1.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων, νταλίκα ανετράπη αργά εχθές το απόγευμα, στο 108ο χλμ της Εγνατίας Οδού, στο ύψος της γέφυρας Μετσόβου, στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Ο οδηγός της νταλίκας κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα και ήταν αυτός που ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Για λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, διακόπηκε .

Σύμφωνα με το onprevezanews.gr., ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το βράδυ της Παρασκευής την περιοχή Στρογγυλή Άρτας, με αποτέλεσμα να πέσουν καμινάδες σπιτιών, κεραίες τηλεόρασης. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, λόγω της κακοκαιρίας κατέρρευσε και τοίχος από εργοστάσιο ξυλείας.

Από τις 10.50 μ.μ. της Παρασκευής, στα σκοτάδια βυθίστηκε ο Λούρος Πρέβεζας μετά από πτώσεις δένδρων σε κολώνες της ΔΕΗ. Ήδη, συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στις περιοχές σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Όπως αναφέρει το www.epirus-tv-news.gr, στην περιφέρεια Ηπείρου, οι δυνάμεις της Π.Υ . προχώρησαν σε: 26 κοπές δένδρων (7 στο νομό Άρτας, 8 στο νομό Πρέβεζας, 6 στο νομό Θεσπρωτίας, 5 στο νομό Ιωαννίνων), μία άντληση υδάτων στο Μέτσοβο και μία αφαίρεση αντικειμένου στην Άρτα (αποκόλληση μεταλλικού σωλήνα τέντας σε οικία).

