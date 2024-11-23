Φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια – Πνέουν ισχυροί άνεμοι

Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για φωτιά σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η φωτιά καίει δασική έκταση στη βόρεια Εύβοια στον οικισμό Βουτάς στην Ιστιαία.

Στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης των ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιστιαίας που βρίσκονται στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

