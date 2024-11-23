του Στέφανου Νικολαΐδη

Ακριβώς 45 ακίνητα-φιλέτα σε Αγκίστρι, Ύδρα και Σπέτσες φέρεται να είχαν βάλει στο μάτι επιτήδειοι που επιχείρησαν να τα περάσουν ως δικά τους στο Κτηματολόγιο, επικαλούμενοι χρησικτησία. Πρόκειται κυρίως για δασικές και αγροτικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας άνω των 550 στρεμμάτων στα τρία νησιά του Αργοσαρωνικού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πρώτο στη λίστα είναι ένα οικόπεδο 38,4 στρεμμάτων στο νησί του Αγκιστρίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Πανικοτέζα σε μια τεράστια αγροτική έκταση κοντά στους Αγίους Πάντες, ενώ σε όμορη αγροτική περιοχή εντοπίζεται και δεύτερο οικόπεδο έκτασης περίπου 30 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο «εγκέφαλος» της πιθανολογούμενης απάτης είχε προσκομίσει βεβαιώσεις χρησικτησίας για τουλάχιστον ακόμα 5 διάσπαρτα οικόπεδα στην ανατολική πλευρά του Αγκιστρίου προς τη Μικρή Δραγονέρα, ακόμη και πάνω στην παραλία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κυρανάκης: «Έτσι εντοπίσαμε τους παραβάτες»

Το «καμπανάκι» στους ελεγκτικούς μηχανισμούς χτύπησε όταν ένας κάτοικος της Βόρειας Ελλάδας άρχισε να διεκδικεί τεράστιες εκτάσεις στα τρία πανάκριβα νησιά, προσκομίζοντας ένορκες βεβαιώσεις χρησικτησίας από τους άλλους δυο επίσης Βορειοελλαδίτες μάρτυρες. Σημειωτέον, οι βεβαιώσεις συντάχτηκαν όλες ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου με έδρα και πάλι στη Βόρεια Ελλάδα. Ο «εγκέφαλος» της υπόθεσης είχε δηλώσει ως δικά του τουλάχιστον 15 ακίνητα σε καθέναν από τους τρεις προορισμούς του Αργοσαρωνικού, προσκομίζοντας εκ των υστέρων τροποποιημένες δηλώσεις Ε9.

Όπως εξηγεί μιλώντας στο skai.gr ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, «σε κάθε μελέτη που παραδίδεται στο ελληνικό κράτος και στην οποία εγγράφονται περιουσιακά δικαιώματα επί της γης, ως γνωστόν πραγματοποιείται μια ψηφιακή έρευνα όλων των αναδόχων κτηματογράφησης», για να υπογραμμίσει αμέσως μετά:

«Για όπου εντοπίζονται ασυνέχειες, ύποπτες επαναλήψεις και παράλογα μεγέθη, έχουμε ειδικούς αλγοριθμικούς μηχανισμούς που χτυπάνε όταν κάτι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, καθώς δεν εμπίπτει στον μέσο όρο. Στην περίπτωση των νησιών του Αργοσαρωνικού τα δηλωθέντα 550.000 τετραγωνικά μέτρα φάνηκαν ύποπτα στο σύστημα ελέγχου, εξού και το σήμα warning».

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι πρόκειται για ένα κύκλωμα που κατηγορείται για απάτη και πλαστογραφία που αφορά την κτηματογράφηση. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι «θα εφαρμοστούν οι ίδιες αυστηρές ποινές που έχουν ψηφιστεί και είναι από 5 έως 10 χρόνια για την κακουργηματική απάτη και, εφόσον εμπλέκεται και δημόσια περιουσία, τότε κυμαίνονται από 10 έως 20 χρόνια φυλάκιση».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής τόσο ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσο και ο πρόεδρος του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Στυλιανός Σακαρέτσιος, κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο μηνυτήρια αναφορά κατά του εν λόγω κυκλώματος που ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.