Κεραυνοί, χαλάζι και καταιγίδες μέχρι το βράδυ σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση - Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας Ελλάδα 09:36, 28.09.2023

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται και σήμερα Πέμπτη σύμφωνα με το τελευταίο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία