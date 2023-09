Νέος χάρτης του Meteo με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σήμερα και αύριο - Πρόβλεψη ότι θα φτάσουν μέχρι και 700 χιλιοστά Ελλάδα 12:10, 05.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το meteo για την πορεία της κακοκαιρίας Daniel