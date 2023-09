Κακοκαιρία Daniel: Ένας νεκρός από κατολίσθηση και ένας αγνοούμενος στον Βόλο Ελλάδα 10:49, 05.09.2023 linkedin

H επέλαση της κακοκαιρίας Daniel δοκιμάζει σκληρά τη Μαγνησία - 112 για απαγόρευση κυκλοφορίας στον Βόλο