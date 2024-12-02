Κακοκαιρία Bora: Τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη στη Χαλκιδική

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τρίτη, ορισμένα σχολεία στη Χαλκιδική, με αποφάσεις των δήμων.

Στον δήμο Κασσάνδρας, θα παραμείνουν κλειστά, το γυμνάσιο της Νέας Φωκαίας, καθώς και το δημοτικό και το γυμνάσιο Παλιουρίου

Η απόφαση αυτή ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού των σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες καταιγίδες ή άλλες δυσχερείς καιρικές συνθήκες.

Στον δήμο Νέας Προποντίδας, θα συνεχιστεί η αναστολή λειτουργίας στο δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο Αγίου Μάμαντος, καθώς και στον 2ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών , προκειμένου να αποκατασταθούν προκληθείσες ζημίες από την κακοκαιρία που έπληξε τον δήμο.

Τέλος, στον δήμο Πολυγύρου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Ορμύλιας , λόγω ειδικών συνθηκών.

Πηγή: skai.gr

