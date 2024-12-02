Ενεργοποιείται το πλαίσιο της κρατικής αρωγής για τη Λήμνο σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση

Την Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024, κυβερνητικό κλιμάκιο, υπό τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, κ. Πέτρο Καμπούρη, με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλη Κουτουλάκη, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές της Λήμνου, προκειμένου να συντονίσουν τα βήματα για τη διαχείριση των έκτακτων αναγκών και την καταγραφή και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Επαρχείο Λήμνου, με τη συμμετοχή του βουλευτή Λέσβου και πρώην Υπουργού κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Κωσταντίνου Μουτζούρη, συνοδευόμενος από τον Έπαρχο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, κ. Αποστόλη Κουτσογιάννη, τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Κωσταντίνο Αρώνη, κ. Χρυσόστομο Χατζηκυριαζή και κ. Άγγελο Βλάττα – Λαμπρινό, της Δημάρχου Λήμνου, κας Ελεονώρας Γεώργα, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριαντάφυλλο Κατή και τον αντιδήμαρχο, κ. Ευάγγελο Χασάπη, του λιμενάρχη Λήμνου, Πλωτάρχη ΛΣ, κ. Χρήστου Καλτζούνη, του Ταξίαρχου, κ. Κουφόπουλου, του διοικητή της 88ης ΣΔΙ Λήμνου, της Αντιπροέδρου του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και του Δήμου.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, εστιάζοντας στα μέτρα τόσο για την αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα και υποδομές, όσο και την στήριξη των πληγέντων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από τις πρόσφατες πλημμύρες. Επιπλέον, δόθηκαν πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λήμνου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την ταχεία υλοποίηση του έργου των αυτοψιών σε πληγέντα κτίρια, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Στη συνέχεια, ακολούθησε αυτοψία του κυβερνητικού κλιμακίου στις πληγείσες περιοχές στον οικισμό Κοντιά, στην Κοινότητα Θάνους, αλλά και εντός της Μύρινας, στις περιοχές που υπήρξε υπερχείλιση του ρέματος. Τέλος, το κλιμάκιο επισκέφτηκε και το Πυροσβεστικό Τμήμα Μύρινας.

Πηγή: skai.gr

