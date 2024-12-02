Λογαριασμός
Ένας νεκρός στη Χαλκιδική από υποθερμία εξαιτίας της κακοκαιρίας Bora

Νεκρός οδηγός εξαιτίας της κακοκαιρίας στο Πόρτο Κουφό - Προσπάθησε να αποφύγει πέτρες που είχαν πέσει από κατολίσθηση

Χαλκιδική κατολίσθηση

Ο θάνατος ενός άνδρα του οποίου το όχημα ανετράπη, διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στη Χαλκιδική, εξαιτίας της κακοκαιρίας Bora.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα Μακεδονία, ο άνδρας προσπάθησε να αποφύγει κομμάτια βράχων που έπεφταν στο δρόμο λόγω κατολισθήσεων που προκάλεσε η βροχή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ξέφυγε απο την πορεία του και έπεσε σε χαντάκι, ενώ κατέληξε έπειτα από υποθερμία μέσα στο αυτοκίνητό του.

