Ο θάνατος ενός άνδρα του οποίου το όχημα ανετράπη, διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στη Χαλκιδική, εξαιτίας της κακοκαιρίας Bora.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα Μακεδονία, ο άνδρας προσπάθησε να αποφύγει κομμάτια βράχων που έπεφταν στο δρόμο λόγω κατολισθήσεων που προκάλεσε η βροχή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ξέφυγε απο την πορεία του και έπεσε σε χαντάκι, ενώ κατέληξε έπειτα από υποθερμία μέσα στο αυτοκίνητό του.
