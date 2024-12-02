της Έλενας Γαλάρη

Απορρίφθηκε από τον πρόεδρο πρωτοδικών το αίτημα της Μάρθας Κουτουμάνου και του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, με το οποίο ζητούσαν να ανακληθεί μερικώς η προσωρινή διαταγή με την οποία έχει «φρενάρει» κάθε μεταβίβαση της περιουσίας της Ζωής Λάσκαρη για ανεξόφλητες οφειλές σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων.

Εννιά κοσµήµατα της αείμνηστης ηθοποιού, τα οποία ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης εκτίµησε ότι αξίζουν τουλάχιστον 120.000 ευρώ, επρόκειτο να βγουν σε δηµοπρασία, μετά από πρωτοβουλία της κόρης της Μάρθας Κουτουµάνου να τα πουλήσει.

Ωστόσο μετά τη δικαστική εξέλιξη, τα κοσμήματα θα παραμείνουν δεσμευμένα και δεν θα βγουν σε δημοπρασία, μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων τον Μάρτιο του 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.