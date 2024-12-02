Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών, συνδιοργανώνουν την πρώτη «Ημέρα Καριέρας» στο εξωτερικό, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Kö59 (Königsallee 59, 40215).

Πρόκειται για μια μοναδική εκδήλωση που φέρνει κοντά τους Έλληνες που αναζητούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ευκαιρία να επιστρέψουν στην πατρίδα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, καθώς και ξένους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για νέες επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα.

Με τη συμμετοχή άνω των 40 ηγέτιδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα κλάδων στην Ελλάδα, η εκδήλωση προσφέρει περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας σε ειδικότητες αιχμής όπως μηχανικοί, οικονομολόγοι, επαγγελματίες της υγείας και της πληροφορικής, αναλυτές, στελέχη πωλήσεων και άλλους τομείς υψηλής ζήτησης.

Μετά από 34 «Ημέρες Καριέρας» σε 15 πόλεις, στις οποίες συμμετείχαν 1.650 επιχειρήσεις και 60.000 πολίτες, η εκδήλωση «ταξιδεύει» εκτός συνόρων στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν η ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών τον Σεπτέμβριο.

Στόχος της «Ημέρας Καριέρας» του Ντίσελντορφ είναι να προσεγγίσει εξειδικευμένους επαγγελματίες που βρίσκονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε μια χώρα που αλλάζει και αναπτύσσεται δυναμικά.

Δικτύωση με Κορυφαίους Εργοδότες και Ανακάλυψη Ευκαιριών Σταδιοδρομίας

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιρειών που αναζητούν προσωπικό, χωρίς να απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού.

Στον χώρο της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων θα είναι διαθέσιμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να βρουν τις κατάλληλες ευκαιρίες σταδιοδρομίας που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα προσόντα τους.

Η εκδήλωση, που υποστηρίζεται από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής, στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.eventora.com/el/Events/imeres-karieras-dypa-Dusseldorf-2024

Με την εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα την παρουσία τους και να έχουν προτεραιότητα σε πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις και τις συμβουλευτικές δράσεις της εκδήλωσης.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

• Ημερομηνία και Ώρα: Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024, 10:00 – 18:00

• Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Kö59, Königsallee 59, 40215, Ντίσελντορφ

