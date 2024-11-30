Στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος επέστρεψε η απογευματινή πτήση της Aegean με προορισμό τα Χανιά το Σάββατο, λόγω της κακοκαιρίας.

Το δρομολόγιο, σύμφωνα με το zarpanews ήταν προγραμματισμένο για τις 5 το απόγευμα και ενώ η πτήση ξεκίνησε κανονικά, τελικά το αεροσκάφος επέστρεψε πίσω στην Αθήνα καθώς διαπιστώθηκε αδυναμία προσέγγισης στο Αεροδρόμιο Χανίων, λόγω των καιρικών συνθηκών και ισχυρών των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Οι επιβάτες της πτήσης επέστρεψαν ασφαλείς και θα διανυκτερεύσουν στην Αθήνα με μέριμνα της εταιρείας μέχρι αύριο το πρωί όπου θα γίνει το ταξίδι για τα Χανιά.

Πηγή: skai.gr

